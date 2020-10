Caroline Garcia à Roland-Garros, le 29 septembre 2020. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Dimanche 4 octobre – huitièmes de finale

L’affiche du jour

Ce n'est peut-être pas le match que vous auriez choisi, là comme ça de but en blanc, mais c’est sans doute celui qui promet d’être le plus serré et le plus indécis. Entre l’Italien Sinner, révélation du tournoi, et l’Allemand Zverev, ça promet une belle bataille comme on les aime à Roland Garros. Et on ne serait pas surpris que ça se finisse en cinq manches.

Les favoris du jour

Zverev, donc, nous venons d’en parler. Mais aussi et surtout Rafael Nadal sur les courts en ce dimanche. Face au fils de Petr Korda, Sebastian, Rafa ne devrait pas avoir trop de mal mais c’est toujours marrant de le voir plier ses adversaires en moins de temps qu’il nous en faut pour faire la vaisselle. Chez les femmes, la tenante Simona Halep sera opposée en ouverture de programme à la Polonaise Swiatek.

Les Français du jour

Ils seront deux sur les courts aujourd’hui. D’abord Caroline Garcia, qui sera opposée à la tête de série n°3 Svitolina sur le Central en match 3, c’est à dire autour de 16h. Il faudra sans doute attendre un peu plus pour voir l’affiche entre notre dernier représentant dans le tableau masculin, Hugo Gaston, opposé à Dominic Thiem.

La météo du jour

On avait à peu près tout eu depuis le début de Roland… Sauf l’orage. Ca pourrait être le cas ce dimanche après-midi, après une matinée plutôt ensoleillée. Rien ne nous sera épargné dans ce Roland-Garros, rien…

Le prono osé du jour

Hugo Gaston. On le voit gagner face à Thiem ? Non, quand même pas, n’exagérons rien. Mais le pousser au bout de la nuit au 5e set, aux alentours de 23h15, ça, pourquoi pas ?