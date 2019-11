Plus qu'une ! Les Bleues sont à une victoire le 3e titre de Fed Cup de leur histoire. Après le miracle de Mladenovic face à Ashleigh Barty (2-6, 6-4, 7-6 (7/1)) puis la défaite de Parmentier contre Tomljanovic (6-4, 7-5), France et Australie ne sont plus qu'à 1 point du titre. Il ne reste plus que le double à aller chercher, et pour celui-ci, Mladenovic et Garcia sont associées pour affronter Barty et Stosur. Garcia a perdu son simple contre Barty etIl faudra encore battre la numéro 1 mondiale en double cette fois-ci. Mais impossible n'est pas français !

>> Début de ce double décisif dans quelques instants