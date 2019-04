La Roumanie reprend les commandes de la demi-finale de Fed Cup. En effet, à l'issue d'un match d'une intensité incroyable, la numéro 2 mondiale Simona Halep est finalement venue à bout de Caroline Garcia dimanche, battue 6-7 (6), 6-3, 6-4. Grâce à ce précieux succès, Halep donne donc l'avantage à la Roumanie (2-1) face à la France en demi-finale de Fed Cup à Rouen.

🇷🇴🇷🇴😍😍👏👏

Two great players, but there can be only one winner@Simona_Halep beats @Caro Garcia in three tough sets

🇫🇷1-2🇷🇴 #FedCup #FRAROU pic.twitter.com/DaIJvZUgCT