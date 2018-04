Salut les tennix et bienvenue pour ce live de Coupe Davis ! Après la victoire (facile) du duo Mahut-Herbert samedi contre la paire Bolelli-Fognini, l'équipe de France n'est plus qu'à un succès d'une qualification en demi-finale. Et c'est Lucas Pouille qui va se charger de faire le boulot face à Fabio Fognini, dans un match qui devrait sentir bon la tension dans un stade chauffé à blanc. Et si jamais l'Italien le plus fou du circuit venait à battre notre meilleur joueur, on aurait alors droit à un match 5 totalement bouillant entre Jérémy Chardy et Andrea Seppi. Vous le voyez, on a un joli programme face à nous aujourd'hui.

>> On se retrouve un peu avant 11h30 pour se mettre doucement dans le bain.