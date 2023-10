Coupe du monde de rugby 2023 : Les All Blacks en route pour perpétuer une malédiction ? Suivez les infos du lundi avec nous…

09h15 : Florian Grill fait toujours confiance à Fabien Galthié malgré l'élimination. Le patron de la FFR s'est exprimé sur Franceinfo.

« Ce n'est pas le résultat d'un match avec une défaite à un point qui doit passer sous silence 80% de victoires sur les quatre dernières années et une très belle victoire en match d'ouverture contre les Blacks. On a une équipe jeune. On a deux joueurs qui raccrochent les crampons, mais l'ensemble de l'équipe est encore là et il faut préparer 2027. »