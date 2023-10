Fidji - Portugal EN DIRECT : Les Fidjiens prennent l'avantage dans un match sans queue ni tête… Suivez ce match avec nous…

10h : Bonjour à vous, qui venez vivre avec nous le dernier match de poules de cette Coupe du monde

Au début de la compétition, il y a déjà une éternité, ce Fidji-Portugal ne payait pas de mine. Et pourtant, il est décisif. Si les îliens l’emportent, ils participeront à leur troisième quart de finale d’un Mondial, après 1987 et 2007. Un seul point suffira en fait à leur bonheur, qui leur permettra d’accompagner les Gallois, leaders de cette poule C et déjà qualifiés, et d’éliminer de mornes Australiens. Côté portugais, la Coupe du monde est déjà réussie, avec le nul obtenu contre la Géorgie (18-18), à Toulouse déjà. Mais pourquoi ne pas faire douter les Flying Fijians, comme les joueurs du Caucase voici huit jours à Bordeaux ?

» Parce qu’on sent que ça va être un beau match, on se retrouve vers 20h30