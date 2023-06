Le pilier international Mohamed Haouas, condamné à un an de prison ferme à Montpellier pour avoir frappé sa femme, est assigné aux Prud’hommes par le club de Clermont pour « suspension de contrat ». Agé de 29 ans, le joueur, en fin de contrat avec le Montpellier Hérault Rugby, aurait dû rejoindre l’ASM le 1er juillet pour trois saisons. Mais le club auvergnat a estimé que sa condamnation ne lui permettrait pas de « porter ses couleurs ».

« Nous avons fait une demande en référé au tribunal des prud’hommes pour une suspension de contrat, afin que celui-ci ne soit pas actif au 1er juillet », a précisé le club clermontois. L’audience est prévue le 21 juin à Clermont.

L’avocat du joueur conteste cette assignation

Cette assignation, estime Marc Gallix, l’avocat du joueur, « paraît totalement infondée dans la mesure où [les dirigeants de Clermont] demandent la suspension d’un contrat qui n’a pas encore commencé à s’exécuter, puisqu’il est effectif à partir du 1er juillet (…). Je ne vois pas comment ils pourraient par anticipation demander sa résiliation. Ça me paraît complètement aberrant ».









Le pilier aux 16 sélections en équipe de France a été condamné à un an de prison ferme le 30 mai dernier par le tribunal correctionnel de Montpellier. Il avait frappé sa femme, qui fumait une cigarette devant le centre commercial où elle travaille. Sa peine est aménageable et ses conditions seront discutées lors d’une nouvelle audience le 26 juin.

Clermont juge les faits inacceptables et incompatibles avec les valeurs du club

Dans la foulée de sa condamnation, Clermont avait indiqué de son côté que Haouas « ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs » de l’ASM, estimant que les faits reprochés à l’international étaient « inacceptables ». En équipe de France, le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié, a annoncé la semaine dernière que le pilier ne disputerait pas la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre) en France.

L’avocat de Mohamed Haouas estime que le joueur devrait « se présenter le 1er juillet au siège du club pour commencer les entraînements » et alors seulement, l’ASM pourrait avoir « d’autres arguments pour rompre le contrat, par exemple des contraintes horaires qui sont incompatibles avec un statut de joueur professionnel », en fonction de l’éventuel aménagement de sa peine, par exemple. Un tel recours, a-t-il ajouté, entrerait « dans le cadre du début de son activité ; avant, ça ne me paraît pas possible ».