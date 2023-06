Un gypaète barbu, qui a été relâché au mois de mai 2022 dans les Grands causses, en Occitanie, est mort, en percutant une éolienne, à Zeewolde, aux Pays-Bas, a indiqué, mardi, le Parc national des Cévennes. C’est le deuxième gypaète barbu, réintroduit dans le cadre des programmes Life Gypconnect et Gyp’Act, à subir le même sort.





🦅Triste nouvelle : le Gypaète barbu "Roc" tué par une collision avec une éolienne aux Pays-Bas.



Il avait été lâché dans les Grands Causses en mai 2022 avant de s'envoler fin juin.



Notre article :

👉https://t.co/UqrS5lZa7I pic.twitter.com/4jFU2DFHmN — Parc national des Cévennes (@PnCevennes) June 13, 2023



Roc, le nom qui avait été attribué à ce grand vautour, avait quitté les Grands Causses, et avait séjourné dans les Alpes, puis, plus brièvement, à Paris, avant d’explorer la Suisse, l’Allemagne, et, enfin, les Pays-Bas, où son voyage s’est arrêté brusquement. « La perte de Roc est une très mauvaise nouvelle pour le programme de réintroduction mis en œuvre dans les Grands Causses », déplore le Parc national des Cévennes.

« Un important travail est mené », par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et la Fondation pour la conservation des vautours (VCF), indique le parc, « pour fournir des données sur la présence de l’espèce aux chercheurs et aux opérateurs énergétiques dans le but d’éviter le développement de parcs éoliens sur les corridors de passages et les zones de reproduction du gypaète barbu ». Mais pour Roc, ça n’a pas suffi.