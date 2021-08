Le sélectionneur des Tonga et ancien international australien, Toutai Kefu, a été victime d’un violent cambriolage chez lui à Brisbane, dans la nuit de dimanche à lundi. Il a été grièvement blessé mais « devrait s’en sortir », a indiqué la police locale. Celle-ci évoque un cambriolage​ « brutal et violent », qui a conduit quatre personnes à être transportées à l’hôpital. Un couteau et une hache ont été retrouvés sur place.

Deux adolescents ont été interpellés, un troisième est en fuite. « C’est un cambriolage qui a mal tourné », a expliqué la police. Kefu, 47 ans, a dû être opéré de multiples blessures à l’abdomen, son épouse a été grièvement touchée à un bras et ses deux enfants, un garçon de 21 ans, au bras lui aussi, et une fille, ont également été sérieusement blessés.