Jefferson Poirot, le pilier de l'UBB et du XV de France. — Christophe SIMON / AFP

Même si on ne connaît pas encore précisément la nature de la blessure, c’est d’ores et déjà un gros coup dur pour Jefferson Poirot et l’Union Bordeaux-Bègles. Le pilier gauche a été gravement touché au genou droit lors de la défaite du XV de France face à l’Irlande ce dimanche (26-14).

#SEISNACIONESxESPN vean la rodilla dé poirot sanción para healy pic.twitter.com/7LBKCWqQ0R — Leonardo Peri (@leoperi) March 10, 2019

Il s’est écroulé sur la pelouse de l’Avivia Stadium à Dublin dès la 17e minute après un plongeon d’un Irlandais sur son genou, en porte-à-faux à ce moment-là. Selon le premier diagnostic, Jefferson Poirot souffre d’une entorse du ligament latéral. Mais cela pourrait être plus grave. Il doit passer des examens pour savoir s’il n’y a pas carrément une rupture du ligament : « On est dans l’attente », précise à 20 Minutes, Laurent Marti, le président de l’UBB.

Pas de Coupe du Monde ?

Il y a aujourd’hui très peu de chances de voir rejouer Jefferson Poirot cette saison. Homme de base du XV de France, il pourrait surtout manquer la Coupe du Monde au Japon dans quelques mois. Par ailleurs, Jacques Brunel a annoncé à la fin de la rencontre que les Bleus se réservaient la possibilité de « regarder de plus près » cette action et de citer le joueur irlandais devant la commission de discipline.

Dany Priso, le pilier du Stade Rochelais, a été rappelé pour la dernière rencontre du tournoi des VI Nations face à l’Italie.