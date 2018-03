Belgique-Espagne: #JusticeForSpainRugby... Serin, Poirot et un ex-sélectionneur anglais soutiennent les Espagnols

RUGBY Baptiste Serin et Jefferson Poirot ont apporté leur soutien à l’Espagne, et ils ne sont pas seuls…

Capture d'écran d'Espagne-Belgique — Capture d'écran

Deux jours après la défaite de la sélection espagnole contre la Belgique au terme d’un match arbitré par un trio dont on pourrait douter de l’impartialité - des Roumains au sifflet pour assister à une victoire belge faisant les affaires de la Roumanie, on a connu plus discret - la polémique continue de faire rage dans le monde du rugby.

Une pétition à déjà plus de 10.000 signatures, un ex-sélectionneur anglais, Clive Woodward, qui demande que le match soit rejoué et un hashtag, #JusticeForSpainRugby, repris par les internationaux français Jefferson Poirot et Baptiste Serin : l’opinion publique a choisi son camp.

This is just not right and World Rugby are totally right to step in - the game sjouke be replayed https://t.co/tAHeICELFp — Sir Clive Woodward (@CliveWoodward) March 19, 2018

La Fédération internationale de rugby a annoncé qu’elle ouvrirait une enquête autour de ce match de qualification pour la Coupe du monde 2019. L’Espagne est désormais condamnée à réaliser un exploit en barrages pour espérer jouer le Mondial. À moins que les autorités compétentes décident de faire rejouer la rencontre face à la Belgique.