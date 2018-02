«La pire équipe de France que j'aie vue», l'ex-sélectionneur anglais hallucine devant la médiocrité des Bleus

Après la (nouvelle) défaite du XV de France dans le tournoi des VI Nations, contre l’Ecosse à Murrayfield (Edimbourg), on se demande bien quand cette équipe va finir par gagner ne serait-ce qu’un match. Bah oui, ce n’est pas comme si on n’avait pas regoûté au succès depuis près d’un an (les Bleus restent sur huit défaites et un match nul sur cette période)… Et visiblement, on n’est pas les seuls à être affligé devant la faiblesse de l’équipe de France.

Predicted 3 home wins - well played @Scotlandteam esp. Gregor Townsend , great bounce back - @FFRugby France , really this is the worst French team I have seen either as a player or coach which I just cannot understand as they have such great players but they are going backward