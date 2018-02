15h53: Voici le XV de l'Ecosse, qui a choisi de jouer en 5-2-3-2-3 (ah merde, c'est pas du foot ?)...

There are no changes to either side so here are the two teams which will take to the pitch at BT Murrayfield this afternoon (kick-off 3pm) #AsOne pic.twitter.com/FvfoMsMXFG