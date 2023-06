17h12 : Beaucoup trop d'erreurs et de coups de raquette crados du côté de Ruud pour espérer quoi que ce soit.

17h11 : Ruud a compris que c'était maintenant ou jamais, il prend des risques et pousse Djoko à la faute 15-30

17h10 : Ruud agressif au filet, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu ainsi. Je suis par ailleurs en train de me demander si on a vu ne serait-ce qu'un passing gagnant depuis le début du match. 0-15

17h08 : Allez on se replie sur les bases, un service au-dessus des 200 et balles de 4-2 pour Ruud.

17h06 : Ohhhhhh ce craquage de Ruud, non mais c'est quoi ce revers slicé qui sort de deux mètres ? Sérieusement... 15-15

17h04 : 4-1, rien à dire, Djokovic est lancé et ne rate plus grand-chose.

#RolandGarros | 🔥 MAIS QUEL ÉCHANGE ! 🤩 Casper Ruud et Novak Djokovic nous offrent le point de cette 1ère manche avec une touche de magie de la part du Norvégien ! ▶ Suivez la finale en direct : https://t.co/MwemvCjbyC pic.twitter.com/vswEmsqckm

: Pour le plaisir, on se repasse le tweener lobé de Ruud, à déguster sans modération avec un petit Pinot Gris.

16h58 : Même niveau ambiance, on sent qu'un truc s'est cassé. Tout le monde a bien compris ce qui allait se passer. Bon, nous, sur le live on fait un peu semblant de croire qu'il y a encore match mais la vérité c'est que c'est plié (on ressortira ce message quand Ruud gagnera en 5 sets à 22h56).

16h56 : Le filet se sent obligé de prendre parti pour Casper. 15-0

16h53 : Hop le petit saut de carpe de Djoko qui amortit au filet pour mener 3-0 ! Voilà, on n’osera pas dire qu’on l’avait vu venir gros comme une élimination du PSG en 8e de C1, mais un peu quand même.

16h51 : Ruud craque sur des coups assez « simples », comme cette volée mal tapée et envoyée en plein sur Novak. Et voilà Djoko devant à 2-0 !

16h50 : Et encore un marathon remporté par Djoko ! La tendance s'inverse très clairement. Avantage Serbia.

16h46 : Oh ce retour de cochon sauvage de Djoko ! Deux balles de break pour le Serbe.

16h42 : Jeu blanc propre et net pour Djoko, avec déjà des petits signaux de faiblesses envoyés par Ruud, dont un vieux retour très bas dans le filet. On va voir ce qu'il a à donner sur son service.

1er set Djokovic vs Ruud Échanges 1 à 4 frappes : 27-8 🇷🇸 Échanges 5 frappes et plus : 33-20 🇳🇴

: On en avait parlé tout à l'heure, les chiffres le confirment, Djoko a tout intérêt à écourter les échanges aujourd'hui.

16h35 : Le début du second set va être capital pour le gentil petit fantôme. La théorie selon laquelle Djoko va dérouler à partir de maintenant n'est pas tout à fait farfelue, mais Ruud nous a appris après cette première manche à ne pas le sous-estimer.