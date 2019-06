Comme à chaque début de Roland-Garros, notre baromètre des espoirs de voir un Français aller loin était au plus bas. Et puis voilà que notre chouchou au service des sports (et on ne parle pas de Richard Gasquet, pour une fois) se retrouve à jouer un huitièmes de finale contre Nishikori. Dès lors, on ne peut pas s’empêcher de rêver à un exploit et une qualif' en quart. Ben oui, le truc avec Paire, c’est qu’il est capable de tout et qu’on le sent dans la forme de sa vie. Avec un jeu quasi illisible pour ses adversaires, le dingo du tennis français est bien capable de nous offrir un match incroyable. Tout comme il est capable de se vautrer en trois sets, bien sûr, mais on n’ose y croire ce soir.

» Je vous donne rendez-vous tout de suite après le match entre Wawrinka et Tsitsipas.