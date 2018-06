Roland-Garros: Du beau monde avec Nadal, Sharapova, Halep... Le programme du 6 juin (quarts de finale)...

Rafael Nadal va-t-il poursuivre son entreprise de démolition? — CHRISTOPHE SIMON / AFP

Les favoris en lice

Les numéro un et favoris de Roland-Garros sont toujours présents, et ça devrait être plus simple pour Rafael Nadal contre Diego Schwartzmann que pour Simona Halep avec la tombeuse de Caro Garcia, à savoir Angelique Kerber. Pour le reste, si on peut parler de « reste », Maria Sharapova​, Garbine Muguruza, Marin Cilic et Juan Martin Del Potro joueront pour une place en demies. Pas de jaloux entre le Central et le Lenglen, il y aura des gros noms partout.

Le match à suivre

On est très, très, très, très curieux de voir qui sortira vainqueure du duel de lauréates entre Muguruza et Sharapova. Les deux joueuses ont sorti d’immenses matchs depuis le début de la quinzaine (avec plus de régularité pour l’Espagnole) et surtout, elles seront tout sauf fatiguées avant leur bataille : la première a gagné en huitièmes sur abandon de son adversaire à 2-0 dans le premier set tandis que la Russe a bénéficié du forfait de Serena Williams pour passer sans jouer. Ça devrait donc cogner et cavaler à 100 %.

La météo

Seule certitude : le temps sera lourd, mercredi. 26 degrés attendus l’après-midi (les matchs commenceront à 14h). Pour le reste, la grisaille sera encore de mise et l’instabilité de rigueur. Les averses orageuses menaceront les courts de Roland-Garros. On espère simplement que, comme hier, les nuages se retiendront un maximum.

Le tweet

On ne discute pas avec l’arbitre, messieurs. Surtout quand il a raison.

#RG18 Quand même Djokovic juge la balle de Cecchinato bonne ... 😅😅😅

Les deux joueurs en discutent mais c'est bien Carlos Ramos qui a raison 👌 pic.twitter.com/00ieogqf0Q — France tv sport (@francetvsport) June 5, 2018

Le prono de la rédac

Diego Schwartzmann prendra au mieux six jeux à Rafael Nadal. Son match épique contre Anderson au tour précédant l’a épuisé et sans jambes on ne peut rien espérer contre ce Rafa. D’ailleurs, même avec il n’aurait rien pu espérer.