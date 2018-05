Roland-Garros: Le programme du lundi 28 mai (1er tour)

Kristina Mladenovic entre en lice lundi — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

De notre envoyé à Roland-Garros,

Les favoris en lice

Rafael Nadal fermera le bal sur le Philippe Chatrier tout comme Ostapenko dimanche, sans doute avec une fin plus heureuse. Il sera opposé à Simone Bolelli. Djokovic jouera aussi sur le central, un peu plus tôt contre le Brésilien Dutra Silva, de même que la numéro 2 mondiale et récente vainqueure de l’Open d’Australie, Caroline Wozniacki. Sur le Lenglen, on surveillera les gloires d’antan Wawrinka et Sharapova, dont on a encore du mal à savoir s’ils sont au niveau pour aller au bout de cette quinzaine. Et puis on n’oublie pas Thiem, qui se régalera sur le Court numéro 1 avec Ivashka.

Les Français du jour

Andrea Petkovic - Kristina Mladenovic (29)

Andreas Seppi - Richard Gasquet (27)

Diego Schwartzmann (11) - Calvin Hemery

Heather Watson - Océane Dodin

Lucie Safarova - Jessika Ponchet

Nikoloz Basilashvili - Gilles Simon

La météo

On a échappé à l'orage​ dimanche, avec un immense soleil et deux ou trois nuages. Par contre lundi, le tonnerre devrait gronder, tout là-haut. Le risque d’orage sera réel dès la mi-journée. Il fera chaud et lourd, avec des averses orageuses l’après-midi. On parie que Rafael Nadal n’ira pas au bout de son match.

Le match à suivre

Quitte à faire nos hipsters du tennis, on va voter pour le match de Stan Wawrinka. Finaliste l’an dernier, le Suisse n’a que très peu de repères cette saison. Il compte plus de défaites (six) que de succès (quatre) et n’a battu aucun joueur du top 50 en 2018. Autant vous dire qu’on est curieux de savoir ce qu’il sera capable de faire sur trois manches minimum contre le vétéran Guillermo Garcia-Lopez.

Le tweet

Impossible de ne pas parler de la victoire épique de Fernando Verdasco contre le Japonais Nishioka sur le court numéro 18, où comment aider ce nouveau terrain à se construire sa propre histoire dès le premier jour. T’es le meilleur, Nando. Change rien. Cœur avec la raquette.

#RG18 Après un combat de plus 4h, @FerVerdasco se qualifie pour le 2nd tour ! @yoshihitotennis a terminé à bout de forces, chaleureusement réconforté par l'Espagnol... Superbe image ! #Tennis pic.twitter.com/5DqHetJKEZ — France tv sport (@francetvsport) May 27, 2018

Le prono de la rédac

Benoît Paire va passer ce foutu premier tour piège contre le très bon Carballes Baena après avoir cassé sa raquette après la perte du premier set. Il remportera les trois manches suivantes grâce à ses 24 amorties gagnantes. Le Lenglen se lèvera sur dix d’entre elles.