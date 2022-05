L’absence ne passe pas. Idrissa Gueye, pourtant présent dans le groupe parisien à l’occasion du déplacement à Montpellier, ne figurait pas sur la feuille de match ce week-end. La piste de la blessure rapidement évacuée par Mauricio Pochettino, qui évoquera, un poil gêné à la fin de la rencontre, « des raisons personnelles », laisse place à une autre, plus dérangeante. Selon Le Parisien et RMC Sport, l’absence du milieu de terrain parisien était liée à un refus de participer à la journée de lutte contre l’homophobie, initiative mise en place par la LFP depuis 2019 et matérialisée, entre autres, par un flocage arc-en-ciel. Avec un slogan « homos ou hétéros, on porte tous le même maillot », auquel n’adhère visiblement pas Gueye.

👕 Dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie du 17 mai, la #Ligue1 se mobilise. Les maillots parisiens reprennent le drapeau arc-en-ciel, symbole de paix, de diversité et symbole par excellence du mouvement LGBT.#MHSCPSG pic.twitter.com/TdFU7f2zZj — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 14, 2022

Un boycott qui aurait déçu en interne

L’an passé, le joueur parisien avait manqué la réception du Stade de Reims, qui coïncidait aussi avec la journée de lutte contre l’homophobie, officiellement pour cause de gastro-entérite. Selon Le Parisien, le boycott de Gueye aurait déçu plusieurs personnes en interne au PSG. L’entourage du joueur se refuse à tout commentaire mais reconnaît un « sujet sensible ». Qui pourrait coûter cher.