Yo les footix ! Bien remis du gros coup de batte de baseball dans la nuque après le 8e de finale retour du PSG au Bernabeu en milieu de semaine ? Celui-là faisait particulièrement mal, mais je suis sûr que vous trouverez les ressources pour vous en remettre. Pour les joueurs, c’est un peu moins sûr. Eliminés de la C1 et de la Coupe de France, il ne reste plus que le championnat aux hommes de Mauricio Pochettino. Avec 12 points d’avance et 11 matchs à jouer, on a du mal à les voir tout balancer par la fenêtre une nouvelle fois mais ne sous-estimons jamais le PSG, surtout celui d’un Mauricio Pochettino plus que jamais aveugle devant les problèmes collectifs. Comment réagira Mbappé ? L’attaquant parisien a un pied et demi au Real et on est curieux de voir comment il va aborder sa fin de saison.

>> Rendez-vous au Parc des Princes à 12h45 pour le coup d’envoi