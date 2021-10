Yo la Minuterie, la forme ? On termine la semaine, ou commence le week-end, c’est selon, par une affiche sûrement plus belle sur le papier que ce qu’elle a à nous offrir sur le terrain mais ne soyons pas pessimistes avant l’heure : le PSG reçoit le champion de France, le Loac, au Parc des Princes. Au programme, pas de Kylian Mbappé, malade, mais Messi et ce qu’il reste de Neymar. L’enjeu de la rencontre reste le même tant que Leo n’aura pas planté dans la Liga de los Talentos : à quand le premier but en Ligue 1 ? Petite stat de chez Opta, l’ancien joueur du Barça possède le plus grand nombre d’expected goals (1,83) parmi ceux qui n’ont pas marqué en championnat cette année. Il s’agirait de franchir le cap, monsieur. Enfin, et pour parler du Losc, les Dogues sont calés en milieu de tableau, mais un exploit ce soir pourrait leur permettre de se replacer au classement.

