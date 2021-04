Neymar est un homme heureux — Francois Mori/AP/SIPA

L’image tourne en boucle depuis mardi soir. Au premier plan, Leo Paredes et Neymar fêtent comme des petits fous la qualification du PSG en demi-finale de Ligue des champions. Au second plan, Joshua Kimmich, regard froid, amer, empli de seum, comme le veut désormais l’expression. Interrogé par TNT Brasil au bord de la pelouse sur le pourquoi de cette effusion de joie ostentatoire, l’homme du quart de final retour a d’abord tenu a balayé l’hypothèse de la provoc.

« Le pire c’est que je n’ai pas célébré pour provoquer. J’ai juste fêté [la qualification] avec Leo, je l’ai juste vu lui, et le destin a fait que ça s’est passé devant Kimmich qui disait que son équipe était plus forte et qu'elle allait passer en demie », a déclaré le Brésilien, avant de tenter une analogie douteuse, armé de son meilleur sourire de gosse : « Tu peux avoir toute la possession de balle qu’il faut… Tu peux chanter pour une femme toute la nuit, quelqu’un peut venir et te la piquer en cinq minutes. »