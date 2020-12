Ligue des champions EN DIRECT : Le PSG retrouvera le Barça... Suivez le tirage au sort avec nous

Nous y sommes. Le Paris Saint-Germain va savoir contre qui il va trembler en 8es de finale de Ligue des champions peu après midi ce lundi. Premiers de leur poule après avoir un peu galéré face à Leipzig et Manchester United, les hommes de Tuchel peuvent se targuer de s'être sortis d'un groupe compliqué et donc d'être prêts pour la suite. Leur statut de tête de série devrait leur faciliter la tâche pour la suite même s'il reste des tirages compliqués parmi les deuxièmes de poules. On pense évidemment au Barça - enfin les dix mecs qui attendent un miracle de Messi - et à l'Atlético, jamais facile à jouer à ce stade de la compétition. L'Atalanta et le FC Séville entrent eux dans la case tirage bof tandis que Porto, Monchengladbach et la Lazio font figure de bon tirage. Même si tous vous le diront : « il n'y a pas de petites équipes à ce stade de la compétition ».