PSG - Bordeaux EN DIRECT : Paris sort la grosse équipe pour accueillir Ben Arfa... Suivez le match avec nous

Yo les Minutos, on se retrouve en direct live du Parc des Princes pour le live de PSG-Bordeaux. Thomas Tuchel a sorti la grosse équipe pour le retour d’Hatem, espérons pour lui que ce soit gage de beau jeu, histoire qu’il passe cette fois une meilleure conférence de presse d’après-match. De leur côté, les Girondins auront fort à faire à Paname et devront compter sur un Ben Arfa maradonesque pour réaliser un petit miracle, le tout, dans une ambiance habituellement et désespérément morose. On se chauffe un peu les mains en tribune presse avant le coup d’envoi et on se revoit dans une grosse dizaine de minutes pour lancer ce live, à toute.

» Départ du live à 20h45