Keylor Navas — Rafael Marchante/AP/SIPA

De notre envoyé spécial à Lisbonne,

Les matchs passent et se ressemblent pour le Paris Saint-Germain, qualifié pour les demies du Final 8 de la Ligue des champions. A peine a-t-il retrouvé Kylian Mbappé (de retour de blessure) et Angel Di Maria (de retour de suspension) que Thomas Tuchel a déjà trouvé une nouvelle raison de s’arracher le peu de cheveux qui lui restent en attendant le prochain match, mardi : Keylor Navas, sorti en cours de match contre l’Atalanta, est touché aux ischios jambiers et n’est pas sûr de pouvoir défendre ses cages lors de la prochaine rencontre.

« Keylor Navas est sorti du match hier avec une douleur des ischios jambiers droits survenue sur un dégagement, a communiqué le club. L’examen clinique et l’IRM ont confirmé une lésion du biceps fémoral. Une réévaluation clinique sera faite samedi mais la participation au match de mardi est incertaine. »

Optimisme pour Thiago Silva

Thiago Silva a également ressenti une alerte aux ischios pendant la partie, mais le diagnostic est beaucoup moins inquiétant. « L’examen clinique et l’IRM confirment une lésion de bas grade et un optimisme pour la participation mardi. » C’est toujours ça de pris.