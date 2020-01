Lorient-PSG EN DIRECT. Surprise ou formalité au Moustoir? C'est parti ici au pays des Merlus...

Suite et fin de ce dimanche de Coupe de France avec le finaliste de l’année précédente, le Paris Saint-Germain, qui se déplace à Lorient dans un stade que la Ligue 1 connaît bien, le Moustoir. A priori, simple formalité pour les hommes de Thomas Tuchel mais n’oublions pas que s’il y a bien un endroit où le PSG peut se casser la gueule, c’est la Bretagne. A part ça, pas grand-chose à dire sinon qu’il fait froid ce soir au Moustoir et qu’on va partir manger (pizzas) avant qu’il soit trop tard. Venez nombreux, soyez bons dans les commentaires, les meilleurs seront repris dans le live, ce qui, rappelons-le, est un immense honneur. Bref, ça commence à se voir que je meuble, donc on se retrouve plus tard pour le match.

>> Rendez-vous à 20h55 pour le coup d’envoi