Thomas Tuchel — Marca/SIPA

Le luxe d’entraîner le Paris Saint-Germain, c’est de pouvoir gifler un adversaire sur sa pelouse en Coupe de la Ligue tout en se disant que son équipe a fait un match pas fou, fou. Et Thomas Tuchel ne s’est justement pas privé de ce luxe en conférence de presse d’après-victoire à Mans (4-1), mercredi soir.

« Je pense que c’était un match seulement pour gagner. Je ne vais pas être trop critique avec l’équipe. Nous sommes toujours exigeants, mais avec la combinaison du terrain et du ballon, c’est plus dur pour nous de jouer précis, d’accélérer. On a aussi joué avec des joueurs qui ont manqué de rythme. Je n’attendais pas trop de mon équipe », a déclaré l’Allemand.

Marquer plus de buts

Bon, Tuchel aurait quand même aimé voir plus de buts, mais on ne peut pas dire qu’il soit vraiment désappointé. « On aurait pu marquer plus de buts. C’était un match un peu dur, fermé, mais pas de problèmes. Nous sommes heureux. Pas de blessures, maintenant, c’est le moment de préparer Amiens (samedi en L1). » Il est grand temps que les vacances arrivent.