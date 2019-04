Laurent Blanc (sans club, sauf au golf) — NICOLAS TUCAT / AFP

On rigole, on rigole, mais Laurent Blanc est le dernier homme à avoir connu les quarts de finale de ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Et on peut vous dire que l’intéressé à encore du mal à croire comment l’équipe de Thomas Tuchel n’a pas réussi à égaler cette performance cette année. « Il y a des choses presque inexplicables, commente Blanc pour L’Equipe. Après le premier match, vous m’auriez dit que le PSG allait être éliminé par Manchester United​. J’aurais parié beaucoup d’argent sur une victoire de Paris et j’aurais perdu beaucoup d’argent. »

«Incompréhensible», Halilhodzic démolit la préparation du PSG avant MU via @20minutesSport https://t.co/t6WAIYkQ4R — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 2, 2019

L’ancien coach parisien et ancien joueur mancunien a également tenu à louer la force de caractère des Red Devils, sauvés par leur solidarité et leur combativité au Parc des Princes. « La qualification prouve qu’ils ont une nouvelle mentalité. Ole fait les choses très bien, il a donné un nouvel élan. Il connaît très bien le club et il va faire du bon travail. »