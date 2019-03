PSG-OM EN DIRECT: Paris veut faire oublier Manchester, Marseille mettre fin à la disette... Suivez le live

Yo les Minutos ! Est-ce que vous êtes chauds ? Je répète : est-ce que vous êtes chauuuuudddds ? Parce que moi oui. On parle d’un PSG-OM, d’un classico (ou classique), non mais oh. Alors oui, c’est vrai, un PSG post-déprime reçoit un Marseille longtemps déprimant, on pourrait presque parler de « Valiumico », mais voyons le côté positif. La conjoncture rapproche plus que jamais Paris et Marseille et on se prend presque à rêver d’un match équilibré à l’issue incertaine. Pour ce qui est des conséquences sportives de la rencontre, Paris a encore des siècles d’avance sur ses poursuivants en L1, tandis que Marseille a intérêt à réaliser l’exploit du siècle au Parc pour ne pas voir Lyon s’échapper en queue de podium.

>> Suivez le live dès 20h