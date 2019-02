Edinson Cavani est sorti prématurément face à Bordeaux. — Christophe Ena/AP/SIPA

Plus les heures défilent et moins les nouvelles sont bonnes concernant Edinson Cavani. Selon une information de L'Equipe, qui cite une source interne, non seulement l’attaquant uruguayen manquerait le déplacement à Old Trafford, mais il pourrait bien aussi ne pas être là pour la réception de Manchester United en huitièmes de finale retour de Ligue des champions.

Face à la giga-poisse du PSG, Thomas Tuchel a un «plan D» via @20minutesSport https://t.co/MeFjuRjuLr — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 10, 2019

Le quotidien sportif croit savoir que Cavani souffre d’une rupture musculaire à la cuisse droite comme l’ont révélé les examens médicaux réalisés par el Matador dimanche matin. Le casse-tête de Thomas Tuchel ne fait que commencer.