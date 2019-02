Tuchel n'a pas fini de se torturer les neurones — FRANCK FIFE / AFP

« C’est trop ». Thomas Tuchel​ avait l’air agacé voire un peu sonné au micro de Canal + après la victoire du PSG contre les Girondins de Bordeaux, succès qui a pris forme quand Edinson Cavani a marqué sur penalty et s’est blessé par la même occasion. Une tuile de plus pour l’entraîneur allemand à une poignée de jours du déplacement à Old Trafford.

« On a déjà perdu Neymar pour le match. C’est trop. Ce sont des joueurs de qualité, qui sont là pour les matchs décisifs en Ligue des champions, pour le meilleur niveau. Ce n’est pas possible que l’on perde tous les joueurs capables de combattre à ce niveau. On n’a pas un deuxième Edi, on n’a pas un deuxième Neymar », s’est lamenté samedi Tuchel, qui ne baisse pour autant pas les bras.

« Sans Ney, peut-être sans Marco, peut-être sans Edi. Nous avons un plan D. » Coup de bluff ou vraie piste ? On sait le coach teuton capable de bricoler comme en en témoigne son milieu de terrain, mais si en plus sa meilleure arme, l’attaque, le lâche…