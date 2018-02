PSG-Real: Zidane espère que Neymar sera là

Zizou espère que Neymar sera là pour le match retour entre Paris et le Real. — Ruben Albarran/Shutters/SIPA

Zinédine Zidane aime affronter les meilleurs joueurs. Au lendemain de la sortie sur une civière de Neymar (blessé à une cheville) contre Marseille (3-0), l'entraîneur du Real Madrid s’est exprimé sur la blessure du Brésilien en conférence de presse. Et il espère que le numéro 10 du PSG sera là pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions au Parc des Princes le 6 mars prochain.

« Je n’aime pas que les joueurs se blessent et je ne suis pas content de la blessure de Neymar. J’espère qu’il pourra être là pour ce match, a annoncé Zizou. Les joueurs doivent jouer. Je ne vais jamais souhaiter qu’un joueur adverse ne soit pas là à cause d’une blessure ».

« S’il n’est pas là, un autre grand joueur jouera »

Et même si la star brésilienne doit déclarer forfait pour ce match crucial, Zinédine Zidane ne changera rien à ses plans : « Cela n’influera en rien sur ce qui va se passer pour le match de la semaine prochaine, c’est sûr et certain. S’il n’est pas là, ce sera de toute façon un autre grand joueur qui jouera. Ce ne sera pas le même, mais ce sera quelqu’un de motivé et de prêt pour ce genre de matches », a souligné le technicien madrilène.