Mondiaux de natation EN DIRECT : Mais oui ! Léon Marchand paré d'or en 200 m 4 nages... Suivez cette journée avec nous

14h59 : On va assister à la cérémonie protocolaire et à la remise de la médaille d'or à Léon Marchand, il sera l'heure ensuite de se séparer.

14h58 : Quelle finale du relais 4 x 200 m nage libre femmes ! Immense bataille aux coude à coude entre les Etats-Unis et l'Australie, mais c'est la championne Ariarne Titmus a mis tout le monde d'accord. Médaille d'or australienne et record du monde é-cla-té !

14h45 : Hé non, c'est mort, pas de finale du 200 m dos pour Antoine Herlem... Ca passe en revanche pour Mewen Tomac.

14h44 : Allez c'est mieux là sur cette deuxième partie de course, il va peut-être se battre pour un top 4.

14h39 : Ahhhhhh la déception avec cette quatrième place ! Ca a été dur sur les 25 derniers mètres, dommage. Avec 1'56''5, il bat quand même son record, on espère maintenant que ça va finir pour passer en finale.

14h38 : Il est bien en tête en plus le salaud !

14h36 : Allez Mewen, on est à bloc Jean Floch derrière toi !

14h17 : On va désormais patienter jusqu'à 14 h 30 pour voir des Français. Il s'agira de Mewen Tomac et Antoine Herlem en demi-finales du 200 m dos hommes.

14h14 : C'est notre logiciel qui met ça automatiquement. Mais votre vigilance nous va droit au cœur et nous allons remonter ce problème de ce pas.

14h08 : Il est dans les temps pour le moment, parmi les nageurs de tête. Allez on passe sur le dos !

14h07 : Go allez Léon, défonce tout, mets-en partout, on fera le ménage !

14h06 : ON A LE PALPITANT A BLOOOOOOOC !

13h58 : Allez, après la cérémonie protocolaire du 100 m nage libre hommes, avec le bronze pour Maxime Grousset, place à l'immense Léon Marchand mesdames et mesdames !

13h48 : C'est serré en tête de la course mais pas de trace de Antoine Marc...

13h45 : C’est trop bien les Mondiaux de natation, zéro temps mort, on enchaîne, on enchaîne !

13h39 : On va s'élancer pour la finale du 50 m dos femmes avec Analia Pigrée.

13h27 : Wahouuuuu ça s'est joué à un fucking centième pour Grousset ! 47'42'' vs 47'43'' pour le chinois Zhanle Pan.

13h26 : Victoire propre et nette de l'Australien Chalmers en 47''15. Médaille d'argent pour l'Américain Jack Alexy en 47''31. Sixième place décevante pour Popovici en revanche.

13h25 : Ahhhhhhhh le bronze pour Grousset qu'on a longtemps cru tenir la ligne ! Bon, record de France et médaille à l'arrivée, c'est beau, rien à dire.

13h22 : Allez, c'est l'heure de la grande finale du 100 m nage libre messieurs. Avec Maxime Grousset côté français, allez on y croit !

13h17 : Il va falloir attendre l'autre série avant de savoir si Marie Wattel se qualifie pour la finale. On croise tout ce qu'on a.

#Fukuoka2023 | 🏊‍♂️ Présentes dans la même demi-finale du 100m nage libre, Marie Wattel 🇫🇷 et Béryl Gastaldello 🇫🇷 prennent la 4ème et la 6ème place. Ça peut passer pour la Nordiste. 📺 Suivez le direct : https://t.co/rm8MstM7rP pic.twitter.com/Oq8ezmRHT2

13h15 : Bon, quatrième place pour Marie Wattel, Gastaldello termine 6e. Béryl avait bien commencé avant de perdre du rythme en fin de course.

13h14 : Je dois être un quiche mais je n'arrive jamais à savoir qui est où une fois la course partie.

13h11 : Allez place aux Françaises ! Marie Wattel et Béryl Gastaldello ont des chances d'accrocher la finale !

13h07 : La médaille d'or pour Summer Macintosh (ce blase, les enfants !), qui remporte cette finale et termine son 200 m papillon en 2'04''06.

13h01 : On va commencer cette session par la finale du 200 m papillon femmes, sans française. Mais on enchaînera rapidement avec Marie Wattel et Béryl Gastaldello en demi-finales du 100 m nage libre femmes.