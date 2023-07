Mondiaux de natation EN DIRECT : Maxime Grousset en patron sur le papillon, Léon Marchand arrive bientôt... Suivez la compétition avec nous

09h30 : Salut à tous !

Alors que le Tour de France touche à sa fin et que les Bleues de foot font leur entrée en lice à la Coupe du monde, une autre belle compétition de sport se lance ce dimanche, avec les Mondiaux de natation à Fukuoka (Japon). Et ça va partir fort avec le nouveau sacre attendu de Léon Marchand sur 400m 4 nages. Le record mythique de Michael Phelps (4’03’’84) pourrait bien tomber cette fois. On regardera aussi de près la finale du 4x100m nage libre, toujours un grand moment, et la bataille sur 400 m nage libre dames entre Katie Ledecky, Ariarne Titmus et Summer McIntosh.

>> Rezndez-vous à partir de 13 heures pour suivre les demi-finales puis les finales sur toutes ces distances...