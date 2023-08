C’est un nouveau coup dur dans la préparation des prochains Jeux olympiques. Il n’y aura en effet pas de nage dans la Seine ce dimanche pour l’épreuve test de triathlon en relais mixte en vue des JO de Paris-2024, les résultats des analyses de l’eau du fleuve « n’offrant pas les garanties nécessaires à la bonne tenue de l’épreuve de nage ».

« Face à la persistance de divergences dans les résultats d’analyse de la qualité de l’eau, la décision a été prise conjointement de faire basculer l’épreuve test de relais mixte vers une compétition de duathlon », indiquent dans un communiqué commun le comité d’organisation, notamment, et la Fédération internationale, World Triathlon, qui avaient déjà opté pour la même solution, à savoir seulement du cyclisme et de la course à pied, pour l’épreuve test de paratriathlon la veille.

La bactérie E. Coli pointée du doigt

A moins d’un an de l’échéance olympique, il s’agit de la troisième épreuve test troublée par la qualité de l’eau du fleuve en deux semaines : en début de mois, celle de natation en eau libre avait été annulée.

En cause alors, comme samedi dans le cas du paratriathlon, la concentration de bactéries Escherichia Coli (E. Coli). « Le prélèvement en laboratoire avait un taux légèrement supérieur » au niveau permis par les règlements de World Triathlon, a indiqué samedi l’adjoint aux sports de la Mairie de Paris, Pierre Rabadan. « Il était légèrement au-dessus des 1.000 (UFC pour 100 ml) », a-t-il encore expliqué

Dans tous les cas, pas question de plan B dans un an pour les Jeux, a répété le président du comité d’organisation Tony Estanguet samedi : « Il n’y a pas de solution de déplacement de l’épreuve. Le triathlon et la natation en eau libre auront lieu dans la Seine l’année prochaine ».