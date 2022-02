Dimanche 13 février – Jour 9

Les Français au menu

Après avoir remis le moteur samedi grâce à QFM, l’équipe de France peut espérer un dimanche glorieux si Alexis Pinturault et Mathieu Faivre parviennent à skier à leur niveau en Géant, malgré une petite blessure à l’épaule pour le premier, pour l’instant en difficulté dans ces JO d’hiver. On enchaînera au petit matin avec le relais de ski de fond, médaillé de bronze en 2014 et en 2018, puis enfin avec le biathlon. Les Françaises partent de loin, puisque seule Bescond a signé un top 10 au sprint, mais c’est une toute autre histoire chez les hommes ou Quentin Fillon-Maillet peut rafler une quatrième médaille sur une même olympiade, un exploit encore jamais réalisé, y compris par Martin Fourcade !

La star à suivre

L’Américano-chinoise Eileen Gu, nouvelle star très politique de la délégation chinoise depuis sa médaille d’or l’autre jour après un duel homérique face à Tess Ledeux, revient pour les qualifs en slopetsyle. Elle y est un peu moins forte, et la Française part avec l’avantage, mais vu le talent de la gamine capable de poser un saut jamais tenté à l’entraînement pour remporter l’or, on ne va pas trop s’avancer.

La médaille qu’on n’attend pas

Nos fondeurs nous fendent le cœur depuis dix jours, toujours placé jamais sans être jamais récompensés mais on les sait capables d’aller chercher l’impossible en relais, comme en 2014 et en 2018, quand ils avaient arraché la médaille de bronze aux dépens des grandes nations de la spécialité. Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse et Maurice Manificat seront au départ à partir de 8 heures pour continuer la belle histoire.

Le tweet du jour

A la guerre avec Quentin