JO 2022 – EN DIRECT : Noens attendue sur le slalom à partir de 3h15...

2h25: Dommage, cette année, on n'a pas Pierre Vaultier

Notre double champion olympique, back to back en 2018 et 2022, Pierre Vaultier a pris une retraite bien méritée avec un genou en vrac. On avait vibré comme jamais il y a quatre ans, avec une chute en demi-finale, mais il s'était relevé pour se qualifier avant d'écraser la finale.

Make it a double!

🥇 Men’s Boardercross gold at Sochi 2014.

🥇 Men’s Boardercross gold at PyeongChang 2018.



🇫🇷 French snowboard cross star @Pierre_Vaultier shows us how it is done!#StrongerTogether | @fissnowboard pic.twitter.com/7nnCTgb6Rv