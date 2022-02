JO 2022 - Snowboard EN DIRECT : La Française Lucile Lefèvre entre en piste...

Deux olympiades qui se suivent à six mois d’intervalle, c’est la vie qu’on a choisi de mener quand on aime le sport comme nous, comme vous. Après le fol été japonais, on remet ça à Pékin et alentours avec nos Bleus qui entendent bien exploser leur record de médailles établi en 2014 et 2018 (15 médailles). La première ne tombera pas cette nuit, a priori, même si on suivra notamment le concours féminin de saut à ski où le duo Pagnier-Clair part largement outsider, huit ans après la seule médaille française dans la discipline grâce à Coline Mattel. Quoi d’autre ? La dernière descente d’entraînement chez les Hommes, The Rock, un ruban de de 3 km, serpentant entre les rochers et buissons d'un massif aride, que Kilde, Odermatt, et Feuz chercheront à dompter pour marquer les esprits avant le grand-rendez vous du lendemain, comme notre vétéran tricolore Johan Clarey.

>> Rendez-vous à 2h du matin pour suivre le début des épreuves