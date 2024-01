France - Islande EN DIRECT : Les Bleus gèrent pépouze, la victoire est proche... Suivez ce match de l’Euro avec nous…

Actualiser

17h05 : Les Bleus doivent encore affronter la Autriche et la Hongrie, c'est un Euro de hand où la guerre de 14-18?

60e : C'est fini!!! L'Islande est éliminée, les Bleus poursuivent leur sans faute dans ce tour principal

59e : 39-32! Score final!

58e : Les Bleus vont remporter sans difficulté un match maîtrisé de bout en bout malgré des passages un peu frustrants. Mais la France a fini par tuer ce match comme prévu

56e : Nahi ouvre son compteur pour le 36e pion des Bleus. Et oui, 36, les amis, rien que ça

55e : +5 pour les Bleus à cinq minutes de la fin, il va falloir un énorme miracle islandais pour renverser ce match. Ca sent bon pour nos Bleus

54e : Jet de 7 mètres pour l'Islande...BELLAHCENE L'ARRETE!!! OUI MONSIEUR!!!

52e : VOILA ELOHIM, DIS-LEUR! BOUM, GROSSE PRALOCHE POUR REVEILLER LES BLEUS. 33-29

51e : Trop d'inefficacité devant et une défense pas toujours exempte de tout reproche... Les Bleus sont permissifs et l'Islande revient on sait pas trop comment à 3 points

49e : Et allez, on reprend deux minutes...

48e : C'EST CADEAU, C'EST MELVYN! Frappe supersonique pour le 32e but français. La défense islandaise prend l'eau et demande un dernier temps mort

46e : Enfin un but dans la cage vide. +5, toujours pour la France

45e : 2 minutes en supériorité pour les Bleus, ça aussi, ça nous fait souffler

44e : Tir raté TRES bienvenu des Islandais. On va pouvoir respirer un peu grâce à Benoît Kounkoud! 28-23

42e : LA CHAAAAAAAATTE ! Le but islandais tout nul, Bellahcene avait arrêté le ballon mais marque un CSC avec sa jambe d'appui en reculant

41e : NIKOLAAAAA! 26-22, les Bleus tiennent le cap

38e : Ca je préfère messieurs! Karabatic porte le ballon, résiste à la charge et libère l'espace pour Fabregas. +4!

37e : ON LEUR DONNE L'OCCASION DE REVENIR A CHAQUE FOIS. +3 pour les Bleus seulement... Y avait +6 y a trois minutes

36e : Temps-mort suivi d'un réveil immédiat des Islandais qui reviennent à 4 points. Attention à ne pas les laisser revenir comme en première période

36e : NIKO KARABATIC POUR LE ALLEY-OOP DE RICHARDSON! 22-16, +6

35e : Et +5 pour la France! Les hommes de Guillaume Gille appuient sur l'accélérateur

34e : FABREGAS, 20-16! Bon début de seconde période, tout comme il avait très bien démarré la première. Il fallait trouver la force de se retourner et conclure, il l'a fait

32e : MERCI REMILI! Tir à longue distance! Et Fabregas qui marque aussi juste après une belle défance dans l'enchaînement de cette séquence. Bol d'air frais pour la France, qui mène 19-15

32e : 17-15, ça part pas fort cette affaire

31e : C'EST REPARTI!!! Bellahcene commence sa 2nde période par un arrêt

16h23 : Léger regrets sur le score à la mi-temps mais intrinsèquement y a beaucoup de marge pour terminer sereinement le travail en seconde période. Et puis j'imagine qu'il y a un peu de gestion d'effort dans la tête des joueurs avant les (probables) demies

30e : 17-14 à la pause, mais les Bleus pourraient mener de plus

30e : OUI KENTIN MAHE QUI PERMET A LA FRANCE DE PARTIR AU VESTIAIRE A +3! la lucarne est là aussi somptueuse. C'est la mi-temps

29e : ET QUI EST LA POUR NETTOYER LA LUCARNE ENCORE? DIKAAAA MEM!!

28e : Petit temps mort de Guillaume Gille avant la mi-temps pour essayer de terminer en beauté cette première période

27e : OH LE BUT ISLANDAIS DE ZINZIN!!! La France n'a plus que deux buts d'avance mais qu'est-ce qu'il vient de nous inventer là???

26e : Allez hop, Dika calme les ardeurs islandaises. Ca fait 15-12 pour les Bleus

26e : Je veux pas faire mon supporter de rugby, mais l'arbitrage danois un peu en faveur des copains islandais, vous croyez qu'on vous voit pas?

25e : 14-11

24e : Prandi, un shoot à 125 km/h, droit dans les filets. 14-10 pour la France

23e : OUI DIKA! MEM REMET LES PENDULES A L'HEURE 13-9!

22e : Deux minutes de passage à vide en attaque et l'écart fond comme neige au soleil... L'Islande revient à trois points

20e : 12-7 pour les Bleus, Luka Karabatic enfonce le clou et profite du très bon travail de ses gardiens

18e : 2 Minutes en infériorité numérique pour les Bleus, par contre bonne nouvelle, Desbonnet arrête le penalty qui suit pour son apparition dans ce match

16e : Lenne stoppe l'hémorragie d'un lob subil. 9-6. Puis 9-7 sur le contre islandais

15e : ATTENTION A LA PERTE D'EFFICACITE! Fabregas rate et l'Islande remonte à -2 points

14e : L'Islande réduit la marque, 8-5

13e : MAIS LENNE WTF? Contre supersonique des Bleus que n'arrive pas à conclure le Français, qui envoie la balle dans le décor alors qu'il n'avait plus que le gardien de l'Islande à battre

11e : OUI BELLAHCENE L'ARRET! Sur un tir pourtant flashé à 120 km/h sur l'autoroute des buts

10e : Action collective de haut vol sur transiiton offensive conclue par Descat à l'aile gauche. Pleine lulu. Et temps mort islandais. 7-4

9e : Remili qui arme de loin, BAM! On dirait un service d'Arthur Cazaux. 6-4, premier set pour la France

8e : Les Bleus perdent leur break d'avance sur une action offensive trop précipitée. La suivante n'est pas ouf non plus mais Fabregas sauve les meubles et score un peu comme il peut. 5-4!

6e : Pouah la défense Gandalf « you shall not pass » de Niko Karabatic sur une balle d'égalisation islandaise. Et sur l'action suivante c'est lui qui fait le break. IL EST FORT L'ANCIEN

5e : 3-2, pénoche bien tiré

4e : L'ARRET DE BELLAHCENE! Et le break est fait pour les Bleus dans la foulée. 3-1, c'est parfait pour l'instant

3e : Arf dommage qu'il y ait zone après cette passe astucieuse de Kara! C'était soyeux

2e : Les Bleus en supériorité numérique pendant deux minutes, décision tout à fait logique

2e : Fabregas, 2-1! Alors que la vidéo est à l'oeuvre pour vérifier une action où Karabatic a pris un coup dans le visage

1ère : Ca part très fort avec Fabregas qui est bien trouvé dans le dos de la ligne défensive islandaise, 1-0, mais égalisation immédiate des Islandais

1ere : C'EST PARTI!!

15h26 : Place aux hymnes maintenant

15h22 : Entrée des joueurs dans l'arène dans le style bien caractéristique des matchs de hand où les gars rentrent les uns après les autres et se congratulent. Ca fait monter la température

15h15 : On lance le live! Le temps de s'échauffer un peu les épaules pour envoyer des belles praloches pendant une heure. Ah? On me signale dans l'oreillette que je commente le match et que je ne joue pas.