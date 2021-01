France-Suède EN DIRECT : Les Bleus sont à la traîne... Et toujours zéro arrêt pour nos gardiens... Suivez la demie du Mondial de hand en live

16h55 : Pour celles et ceux qui sont déjà avec nous – et je sais qu’il y a en a, mon petit doigt (aka l’outil de statistiques) me l’a dit – je vous rappelle que les Bleus devront faire sans Timothey N’Guessan et Luka Karabatic ce soir. Les deux se sont blessés en quart face à la Hongrie. Et vu l’importance des ces deux larcards, celle de Luka derrière et les patates de forains de Timo devant, ça ne va pas être simple de faire sans eux.