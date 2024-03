La Super Ligue « a le soutien des fans », mais n’est pas près de voir le jour

Rencontre inattendue dans les couloirs d’un immeuble parisien près du Trocadéro. Devant nous, Andrea Agnelli discute, verre d’eau à la main, avec Bernd Reichart, figure désormais bien connue d’A22, le promoteur de la Super Ligue. Surprenant dans la mesure où l’ancien patron de la Juventus est supposé être en retrait des affaires sportives mais prévisible au vu de son indéfectible soutient au projet dissident.

L’Italien et l’Allemand, accompagné d’Anas Laghrari, voix francophone d’A22 et proche de Florentino Pérez, étaient dans la capitale pour présenter les résultats – conjointement avec Bruno Jeanbart, vice-président d’Opinion Way – d’une enquête menée auprès de 6.458 fans de football à travers huit pays européen : Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Belgique et France. Par fans de football, entendons « personnes déclarant être très ou plutôt intéressées par le football » comme décrit par les termes de l’étude. Les « vrais fans », pour les artisans de la Super Ligue, par opposition, sans jamais les nommer, aux groupes de supporters défavorables au nouveau projet et qui seraient à la solde de l’UEFA. Etait-il utile de rappeler que dans le football moderne, le téléspectateur avait bien plus de valeur que le supporter de terrain, pourtant seul vecteur culturel au sein de chaque club ?

88 % de jeunes Français favorables à la Super Ligue

A22 a de bonnes raisons de tresser des lauriers aux voix des fans exprimées par le panel : 72 % d’entre eux se disent favorables à la création d’une Super Ligue, avec un pic à 80 % et 84 % en Italie et en Espagne, berceaux de la SL, et un creux à 61 % en Allemagne, mère moralisatrice du foot européen. « Ce modèle a le soutien des fans », se satisfait Bernd Reichart, heureux de voir les chiffres crever le plafond chez les tranches d’âge les plus jeunes, friandes de formats « à la NBA ». En France, il y a 88 % de pro-Super Ligue chez les 18-24 ans contre 63 % chez les plus âgés (65 ans et plus).

Parmi les chiffres présentés par Bruno Jeanbart, calfeutré dans son siège face à l’assistance, ceux, implacables, d’une méconnaissance globale des changements structurels à venir pour le football continental. 50 % de personnes interrogées n’avaient pas entendu parler de la décision de la CJUE sur la fin du monopole de l’UEFA, mais 77 % voient d’un bon œil la fin de ce même monopole. Enfin, seuls 30 % ont entendu parler du nouveau format suisse à venir de la Ligue des champions.

Créer « un climat sûr »

Autant de données qui tendent à légitimer Bernd Reichart et Anas Laghrari dans leur démarche. A-t-elle pour autant avancé ? Les discussions avec les clubs sont en cours et le principal frein à l’apparition d’une Super Ligue serait dans l’immédiat toujours la même. « La peur ». Peur du saut dans le vide et peur des représailles, sous-entendu de l’UEFA.

« On doit continuer de convaincre et de créer un environnement sûr afin que les clubs puissent s’engager sur cette voie », indique Reichart, qui mise plus sur l’émulation au sein des clubs que sur les décisions de justice pour faire avancer un projet qui paraît bloqué au même point qu’au moment de sa présentation, fin décembre 2023. A savoir que non, la Super Ligue ne verra pas le jour demain. Le verra-t-elle jamais ? « Nous n’avons pas de deadline », admet A22. Mais elle a l’appui des fans. C’est déjà ça.