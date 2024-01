Orléans - PSG EN DIRECT : Paris mène mais se traîne... Suivez ce match de Coupe de France avec nous…

09h00 : Bien le bonjour, les amoureux de la magie de la Coupe de France

Bon, le stade de la Source, et sa pelouse débarrassée de ses morceaux de verre, n’a pas grand-chose à voir avec Poudlard. Et Karim Mokeddem, l’entraîneur de l’US Orléans, n’a aux dernières nouvelles aucun lien de parenté avec Albus Dumbledore. Mais, même s'ils ne rêvent pas tous à un exploit face à l’actuel et futur champion de France, les supporteurs du 12e de National se sont arrachés les 7.801 places disponibles pour s’offrir une parenthèse enchantée.

Car le quotidien n’est pas rose pour l’USO, visé par une rétrogradation administrative en National 2 et qui pourrait passer bientôt sous pavillon américain, avec l’ancien international Peguy Luyindula comme président, selon France 3 Centre-Val-de-Loire. En face, Luis Enrique et Kylian Mbappé n’ont pas la réputation de faire des sentiments. Même avec une équipe remaniée, ils entendent bien « respecter » leur adversaire autant que possible. Un peu comme devant Revel (Régional 1), corrigé au tour précédent à Castres (0-9).

>> Parce qu’on n’est jamais à l’abri d’un quintuplé de Kylian Mbappé, on se retrouve aux alentours de 20h30