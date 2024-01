Il n’y en aura pas pour tout le monde. 2.000 billets d’avion à moitié prix vont être mis en vente pour les supporteurs algériens qui souhaitent faire le déplacement en Côte d’Ivoire, hôte de la Coupe d'Afrique des Nations du 13 janvier au 11 février.

Le président « Abdelmadjid Tebboune, a donné des directives en vue de prendre en charge 50 % des frais de déplacement en Côte d’Ivoire de 2.000 supporteurs », a annoncé jeudi la Fédération algérienne de football (FAF) dans un communiqué.

La FAF remercie le président Tebboune

La FAF a salué « une mesure traduisant la volonté de rapprocher les supporteurs de leur équipe durant ses matchs » et remercié le chef de l’État pour cette « louable initiative qui dénote de son soutien permanent et indéfectible à la sélection nationale et aux supporteurs ».

Double championne d’Afrique (en 1990 et 2019), l’Algérie fait partie des équipes favorites de la compétition. Les Fennecs évolueront dans le groupe D avec l’Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie.