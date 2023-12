L’arbitre agressé à la fin du match Ankaragücü et Rizespor sort du silence. Hospitalisé après avoir été frappé au visage par le président du club d’Ankara, Faruk Koca, puis roué de coups au sol, Halil Umut Meler raconte la scène de violence surréaliste dont il a été victime dimanche soir. Il affirme avoir porté plainte.

« Faruk Koca m’a donné un coup de poing sous l’œil gauche et je suis tombé. Alors que j’étais au sol, tous les gens m’ont donné des coups de pied au visage et dans d’autres parties du corps… Faruk Koca a crié (…) ''Je vais te tuer !'' », a-t-il décrit dans des propos rapportés par l’agence officielle Anadolu, et qui semblent coller avec les images diffusées à la télévision.

« Mon cerveau est devenu fou »

Koca, qui a depuis démissionné, a quant à lui présenté ses excuses à l’arbitre, « à sa famille, à la communauté des arbitres turcs, aux fans de sports et à notre nation ». L’agresseur dit en outre avoir complètement perdu les pédales.

« Mon cerveau est devenu fou (…), je ne me souviens plus de ce que j’ai fait », avait affirmé dans un premier temps le dirigeant du club d’Ankaragücü à une chaîne de télévision privée.

Le président de la Fifa Gianni Infantino a quant à lui qualifié l’incident de « totalement inacceptable » alors que le ministre turc des Sports, Osman Askin Bak, au chevet d’Halil Umut Meler, s’est dit « déterminé » à « lutter contre la violence » dans le sport turc.