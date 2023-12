OM – Stade Rennais EN DIRECT : Du jeu, s'il vous plait messieurs les marseillais… Suivez le match avec nous…

10h00 : Salut les petits potes et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre cette affiche de la 14e journée Ligue 1 entre l’OM et le Stade Rennais (20h45) !

Les Marseillais se remettent à peine de leurs émotions vécues jeudi soir lors de leur victoire à l’arraché, et sur le gong, face à l’Ajax Amsterdam (4-3), malgré les trois égalisations bataves, qu’il faut déjà remettre le couvert. Et en Ligue 1 cette fois, où l’OM galère à la 12e place, avec seulement trois points d’avance sur le premier barragiste, sans avoir gagné depuis le 8 octobre dernier, c’était contre Le Havre (3-0). Les hommes de Gattuso, pour qui le classement « fait peur », n’ont donc plus trop le choix en championnat au moment d’accueillir le Stade Rennais et son nouvel entraîneur, Julien Stéphan et ses deux victoires pour ses deux premiers matchs. Surtout que l’OL revient au Vélodrome dès mercredi pour le remake du match reporté du 29 octobre dernier. Deux matchs couperets pour la bande à Gattuso, qu'il faut absolument gagner pour chasser les doutes et les critiques.

» On se retrouve aux alentours de 20h30 pour découvrir les compos et vivre ce match ensemble