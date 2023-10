PSG – Strasbourg : Revivez la belle victoire parisienne grâce à un Mbappé retrouvé…

Actualiser

18h55 : Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Passez un bon samedi soir, on se retrouve tout à l’heure pour la deuxième demi-finale de la Coupe du monde de rugby entre l’Angleterre et la France. Ou l’Afrique du Sud, je ne sais plus très bien. A toute !

93e : Allez hop, rideau, le PSG a fait le taf avant la venue de Milan, mardi soir, au Parc. Que dire de ce match ? Qu'on a retrouvé un Mbappé bien en jambes, que Carlos Soler a marqué un but et que Kurzawa est donc toujours un joueur de football.

89e : L'entrée en jeu de Kolo Muani pose encore pas mal de questions, le garçon traverse une sale période et il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. En plus c'était typiquement le genre de match pour se refaire la cerise, tu joues des plots qui sont menés.

87e : Ahahah c'est n'importe quoi, à chaque fois que la Kurz touche le ballon t'as des « Olé, olé » qui s'élèvent des tribunes.

84e : Une autre partie du Parc qui prend la défense de Kurzawa. Fait qu'elle était belle cette touche.

83e : Joli numéro 97 pour Layvin, mdr.

82e : Wahou Kurzawa hué par le Parc... Bande d'ingrats.

81e : Entrées en jeu de Cher Ndour et de Layvin « Gangsta » Kurzawa.

80e : MAIS OUI QUI VOILA ?!!!! C'EST KURZAWA !

77e : Popopopopo Fabian Ruiz qui se prend pour Neymar dans la surface adverse, un crochet, un exter hors de portée de Sels et voilà Paris définitivement à l'abri.

75e : N’empêche, à force de jouer à la baballe, le PSG n’est pas à l’abri de se faire peur en fin de match. On le connaît ce scénario hein, pas à nous.

74e : Bonne tête de Nyamsi sur corner mais Gigio était vigilant sur sa ligne.

73e : Mais Randal !!!! T'as tout le temps qu'il faut pour lancer ton appel, la défense est à la ramasse, pourquoi tu pars aussi tôt ?

71e : Hernandez cède sa place à Mukiele.

70e : Danilo rouspète contre ses attaquants qui ne font pas assez d’efforts pour redescendre aider les copains.

66e : Sortie de Barcola et de Ramos et entrée en jeu d'Ousmane Dembélé et Kolo Muani.

64e : Mbappé reste au sol et hurle de douleur après avoir pris la semelle de Nyamsi sur la cheville.

60e : Carlos Soler, 10/10 pour la coupe de cheveux (si on aime les raies et le gel force 7), 0/10 sur les contrôles poitrine.

58e : Ca ronronne sévère depuis quelques minutes. Prière de ne pas vous endormir les amis. Ou alors vous me faites une place sous le plaid.

53e : Je ne vous l'ai pas encore dit non plus, mais bon sang que c'est faiblard côté Strasbourg...

51e : Je ne vous l’ai pas encore dit, mais Carlos Soler joue arrière droit ce soir en fait. Ce qui veut dire que Mukiele doit être dans un état physique assez compliqué depuis son retour de blessure.

50e : Sels qui gagne son face à face avec Mbappé !

47e : Il flotte goulûment sur la pelouse et il ne fait pas chaud chaud ce soir. Et après qu’on ne vienne pas me parler de réchauffement climatique hein !

46e : C'est reparti mon Kyky !

45e : Allez hop, tout le monde au chaud. Paris a dominé et mène logiquement au score. On se retrouve dans quelques minutes pour suivre la suite du Mbappé show.

43e : Sortie autoritaire de Donnarumma dans les pieds de Mothiba.

41e : Mbappé qui manque le cadre de peu, le Parc a cru au but du 3-0 !

35e : Mbappééééééé stop that !!!!!!! Le kid de Bondoufle est ultra chaud, proprement injouable cet aprem. La trêve internationale lui a fait un ben fou. Cet enchaînement de trois joueurs dans le vent pour décaler Barcola, c’est du PEGI 18.

ALERTE GENERALE BUT DE CARLOS SOLER !!!!! Quel boulot de Mbappé encore qui part à la limite du hors jeu à droite de la surface adverse, un passement de jambes dévastateur plus tard, le Kyks déborde et centre en retrait pour Soler qui n'a plus qu'à pousser au fond. Grande Kylian ! Mbappé à la passe... Soler à la réception. 2-0. Première passe D du Kyks cette saison en Ligue 1. #PSGRCSA





28e : Seul à gauche, Mbappé grognon de ne pas recevoir le ballon. Mec, c'était Fabian Ruiz balle au pied, t'as cru qu'il allait réussir à te l'envoyer dans les pieds par dessus un Strasbourgeois ? Doux rêveur, Kylian.

26e : Heureusement que les ultras de Strasbourg sont là pour mettre le zbeul sinon ce serait ambiance cimetière indien au Parc.

22e : Lucas Hernandez est impérial depuis le début du match sur ses interventions défensives. Tranchant, toujours le pied au bon endroit, propre comme il faut, rien à dire.

17e : Barcola amuse la galerie et fait très, très mal à son vis-à-vis depuis le début du match. L'ancien baby lyonnais dribble deux joueurs, rentre plein axe et trouve Ramos qui se fait contrer. Mais qui est là pour presser ? Carlos Soler mesdames et mesdames ! Le centre de l'Espagnol ne trouve personne mais saluons l'entrain du garçon.

15e : Mbappé à l'air très chaud cet aprem, il organise le jeu, harangue le Parc sur ce corner et délivre un centre au second poteau qui n'était pas loin de trouver le casque de Danilo, légèrement trop court.

14e : Oui mais non, hors-jeu signalé par l'arbitre trois heures après. Les Strasbourgeois ne contestent pas.

13e : Un premier cafouillage sur corner, un bon centre en cloche au second poteau vers Mothiba qui, marqué par Soler, donc pas marqué du tout, place une tête hors de portée de Gigio.

12e : AAAAAAAAH EGALISATION STRASBOURGEOISE !!!

10e : Le Kyks ouvre la marque ! Sels avait plongé du bon côté mais le tir de Mbappé était parfait, Paris ne pouvait pas rêver meilleur début après la reprise internationale. Voilà qui devrait leur faciliter la tâche dans un match piège, quatre jours avant la réception de Milan ici-même.

9e : Pénoche pour Paname, rien à dire, le tacle sur Ramos est irrégulier. A noter le superbe une-deux entre Barcola et Mbappé juste avant.

7e : Bonne combinaison sur CF avec cette passe en retrait de Viti pour Kang-in Lee, manque de pot, et de technique, le Coréen écrase son tir.

5e : Sans surprise, comme face à l'OM et Clermont, avec plus ou moins bien de réussite selon ces deux matchs, Paris joue en 3-3-4 quand il a le ballon, avec Kang-in Lee ailier droit et Barcola à gauche.

2e : Le Parc applaudit une récupération de Vitinha immédiatement après la perte de balle de Barcola, c'est l'esprit Luis Enrique ça.

1e : C'est parti, le coup d'envoi est donné par les Parisiens. Bon match la famille !

16h59 : Faudrait faire une enquête un jour auprès des débilos qui braillent pendant les minutes de silence. Des gens bercés trop près du mur à n'en pas douter.

16h56 : On devrait donc surtout entendre les ultras strasbourgeois cet aprem. Ils sont très chauds depuis leur parcage.

16h56 : Kan-in Lee, l'homme qui fait vendre presque autant de maillots que Mbappé, c'est la classe ça non ?

16h54 : A l'inverse de Charles Soleil, j'ai très hâte de revoir Kan-in Lee. Le garçon sort d'une bonne phase avec la Corée du Sud puisqu'il a remporté les Jeux Asiatiques et qu'il s'est montré décisif à plusieurs reprises.

16h47 : A noter que le virage Auteuil est fermé à cause des chants homophobes contre l'OM. Ca sent donc une ambiance bien moisie cet aprem...

16h43 : Je vais me prendre un petit kawa et on se retrouve pour le coup d'envoi. A tout de suite.

Et voici le XI de Patoche. 🚨 #PSGRCSA | 𝐍𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐟𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐏𝐒𝐆 !



🔴 Suivez le match en direct commenté ici ⤵️

: Et voici le XI de Patoche.



16h42 : Pile au moment où je le critique, le bonhomme vient de mettre une petite merveille de l'exter en lulu à l'échauffement. Fais-moi mentir Carlos, je ne demande que ça.

Ouhhhh le père Enrique qui tente un 3-4-3 avec Soler ailier gauche. RIP le match... Le 1️⃣1️⃣ de départ ! 🔴🔵#PSGRCSA

: Ouhhhh le père Enrique qui tente un 3-4-3 avec Soler ailier gauche. RIP le match...



16h40 : Yoooooooo la famille ! On est posé au Parc, prêt à vous faire vivre ce match. Temps gros, un peu de pluie, du vent, que demande le peuple !