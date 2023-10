Les clubs de foot de Montpellier et de Clermont ont décidé, chacun de leur côté, de déposer plainte. Dimanche, au stade de la Mosson, un pétard est tombé à quelques centimètres des pieds du gardien auvergnat Mory Diaw, entraînant la sortie du gardien sur civière. La rencontre, comptant pour la huitième journée de Ligue 1, a été définitivement arrêtée.

« Abasourdi par les événements que nous condamnons avec la plus grande fermeté », le MHSC a déposé plainte nommément contre les deux personnes placées en garde à vue dans cette affaire. Un homme de 24 ans, suspecté d’avoir jeté le pétard sur la pelouse depuis la tribune Etang de Thau. Et un autre âgé de 22 ans, présenté comme celui qui lui aurait fourni cette pièce de pyrotechnie.

Le gardien Mory Diaw a pu rejoindre sa sélection

« Aujourd’hui, le Clermont Foot 63 lance un appel aux différents acteurs du monde du football afin de travailler ensemble et trouver des solutions pérennes pour éradiquer ce type de comportements au sein de nos stades », évoque de son côté le club auvergnat. La commission de discipline de la LFP doit étudier ces faits, mercredi. Le dossier sera mis dans la foulée en instruction. Mais des sanctions provisoires pourraient d’ores et déjà être prises.

Appelé avec le Sénégal, Mory Diaw, pour sa part, a pu rejoindre sa sélection. « Après avoir réalisé ce matin des examens complémentaires, Mory Diaw a été autorisé par le Clermont Foot 63 à répondre favorablement à la convocation de la sélection sénégalaise », précise le club auvergnat. « Nous sommes sincèrement soulagés [qu’il] n’ait pas été blessé et qu’il puisse honorer sa convocation en sélection », souligne le MHSC.

« On est éduqués, on n’est pas là pour jeter quelque chose sur les gens. »

Alors que des supporteurs dénoncent une simulation du gardien afin d’arrêter la rencontre, le président du MHSC les a renvoyés dans les cordes après le match. « Ce n’est pas la question. On n’a pas à rentrer sur le terrain comme à Bordeaux, on n’a pas à jeter des choses sur quelqu’un. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, mais c’est juste du respect humain. On n’a pas à jeter du fin fond de la tribune quelque chose sur un joueur, qu’il soit de Clermont, de Montpellier ou de n’importe où. On est éduqués, on n’est pas là pour jeter quelque chose sur les gens. »