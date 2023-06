Les méthodes de l’OGC Nice version Ineos commencent à agacer en Ligue 1. Après le RC Lens, qui avait regretté la manière dont son directeur sportif Florent Ghisolfi avait été recruté juste après le lancement de la saison, le FC Lorient dénonce ce vendredi l’offensive menée sur son entraîneur, Régis Le Bris.

Nommé l’été dernier pour un premier poste d’entraîneur, Le Bris est sous contrat en Bretagne jusqu’en 2027. Or, les dirigeants niçois ont négocié avec lui sans l’en avertir, accuse le FC Lorient, déjà échaudé par le départ de leur buteur Terem Moffi dans les derniers jours du mercato d’hiver.

Le FC Lorient « n’ouvre pas la porte » à Le Bris

« Ils se sont mal comportés en janvier. J’avais reçu les excuses du patron d’Ineos sur le cas Terem Moffi. Ils réitèrent aujourd’hui et avaient agi de la même manière avec le RC Lens », déclare le président Loïc Féry dans un communiqué du club. Ce dernier a écrit au club niçois pour lui « rappeler ses obligations de respecter l’article 211 du règlement administratif de la LFP » (qui oblige à prévenir par écrit le club à qui on envisage d’acheter quelqu’un sous contrat), et assure envisager de saisir la Ligue et la Fifa pour « dénoncer les pratiques répétées de l’OGC Nice et demander des sanctions contre le club ».





Extrait du réglement administratif de la LFP. - capture d'écran / 20 Minutes

De son côté, Régis Le Bris a prévenu son président de sa volonté de quitter le club cet été. Ce que n’a pas accepté le dirigeant. « Régis Le Bris m’a indiqué quelques jours avant le dernier match de la saison du fait qu’il se posait la question d’être à la fin d’un cycle avec le FC Lorient. Il m’a demandé d’ouvrir la porte pour un départ, ce qui m’a surpris profondément, raconte Loïc Féry dans le même communiqué. Je lui ai rappelé qu’il venait de prolonger et que je comptais sur lui. Il était conscient d’être sous contrat avec le club et il savait aussi que si je n’ouvrais pas la porte, aucun départ ne serait possible. »

Voilà donc Lorient dans une impasse, avec un entraîneur qu’il souhaite conserver après sa bonne 10e place en Ligue 1 cette saison mais qui de son côté n’a plus la flamme. Difficile dans ce genre de cas d’imaginer une issue qui plaise à toutes les parties.