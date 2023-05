Un peu plus d’un an après son amputation, l’ancien joueur de foot Bruno Rodriguez, 50 ans, se confie sur sa reconstruction. Amputé d’une partie de la jambe droite à cause de trop nombreuses infiltrations pour jouer, l’ancien joueur de Bastia, de Metz ou du PSG, est aujourd’hui reconnu handicapé à 80 % et vit d’une rente de 900 euros. Il explique dans une interview au Parisien aller « beaucoup mieux depuis sa prothèse définitive » qui lui permet de marcher « sans béquilles et sans trop de douleurs », et de conduire, après de nombreux moments difficiles.

Bruno Rodriguez l’admet de lui-même, il a eu « des moments dépressifs avec des envies de mourir », juste après l’amputation et le décès de sa mère. « Sans ma femme, qui est mon roc et mon héros, et mes proches, je ne me serais pas relevé », confie-t-il.

Douleurs atroces et opérations en série

Comment en est-il arrivé là ? A cause des infiltrations auxquelles il se soumettait pour disputer des matchs malgré les vives douleurs. « J’avais de grosses douleurs à la cheville et j’ai multiplié les infiltrations. Je serrais les dents. En fin de carrière, après un mauvais tacle à Clermont-Ferrand, je n’ai plus arrêté d’avoir mal. Et je parle de douleurs atroces. J’ai subi une douzaine d’opérations. Et un jour, on m’a dit : "on ne peut plus rien faire" », relate l’ancien attaquant.

Et s’il prend justement la parole, c’est pour prévenir les sportifs du risque encouru avec de telles pratiques. « Je ne suis pas rancunier, mais je regrette qu’on ne m’ait pas expliqué à l’époque ce que cela signifiait et les dégâts possibles. J’étais un compétiteur et je voulais toujours jouer. Mais j’aurais voulu qu’on me dise les risques que je prenais. J’ai joué à la roulette russe sans le savoir », poursuit-il. Au point de considérer les infiltrations comme du « dopage », et de regretter le silence du monde du foot et « son côté égoïste » sur son cas personnel et les infiltrations en général.