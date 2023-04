Si jamais le Bayern Munich soulève dans un mois son onzième sacre consécutif en Bundesliga, les supporteurs du Borussia Dortmund en voudront sans doute à vie à Sascha Stegemann. Coupable d’une grosse erreur de jugement sur un contact entre Danilo Soares et Karim Adeyemi (65e) vendredi, l’arbitre de ce Dortmund-Bochum s’est fait taillader de toute part dans la foulée. Tenus en échec (1-1) en ouverture de la 30e journée du championnat allemand, les coéquipiers de Jude Bellingham pourraient voir le Bayern Munich reprendre la tête de la Buli dimanche, en cas de succès face au Herta Berlin. Rembobinons l’action : à 1-1, sur un centre en retrait de Julian Brandt, Karim Adeyemi a parfaitement mis son corps en opposition pour protéger le ballon et/ou le laisser passer.





🇩🇪 #Bundesliga

😱 Accroché 1-1 par Bochum, Dortmund pourrait perdre sa place de leader ce week-end...

👀 Un penalty aurait pu tout changer pour le BVB avec ce tacle sur Adeyemi, mais l'arbitre n'a pas bronché !#action pic.twitter.com/BO4PYwPbPW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 29, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Mais le défenseur brésilien de Bochum Danilo Soares ne s’est pas embarrassé, en arrachant l’ancien attaquant du Red Bull Salzbourg avec un tacle les deux pieds décollés. Si l’absence de coup de sifflet immédiat était surprenante, celle d’un visionnage de l’action après appel du VAR l’est encore davantage. Evidemment frustré par cet oubli lourd de conséquences, le directeur sportif du BVB Sebastian Kehl a dégainé le premier vendredi : « Aujourd’hui, l’arbitre a décidé de l’issue de la rencontre. À cinq journées de la fin, lorsqu’il en va du titre de champion d’Allemagne, ne pas regarder cette situation, j’estime que c’est négligent et lâche ». Puis son entraîneur Edin Terzic a légitimement ajouté : « Il n’y avait pas seulement penalty mais aussi un second carton jaune et donc une expulsion pour le joueur de Bochum ».

« Je me sens comme une merde »

Sascha Stegemann a ensuite subi les foudres de sa hiérarchie, ce qu’on imagine mal arriver un jour en Ligue 1. « C’est une faute et un penalty, a ainsi clairement indiqué la direction sportive des arbitres allemands dans un communiqué. Le défenseur ne joue pas la balle et touche à la place le joueur adverse, le faisant tomber. » Pire, pour l’instance, la bonne décision aurait dû être prise « sans qu’une aide de l’assistance vidéo soit nécessaire ». Autant dire qu’au point où il en était, Sascha Stegemann pouvait bien donner sa version dans la presse, ce qu’il vient de faire ce samedi auprès de Bild.









« Après observation, c’est bien un penalty, admet l’intéressé. Mais je ne l’avais pas du tout vu comme ça sur le terrain. L’assistant vidéo a bien sûr regardé la scène et l’a évaluée. L’évaluation était la suivante : pas d’erreur manifeste, c’est pourquoi il n’y a pas eu de recommandation pour que je la regarde à nouveau moi-même. » Pas d’erreur manifeste là-dessus donc ? L’arbitre se fend ensuite d’un mea culpa : « Avec le recul, je dois dire que j’aurais préféré y réfléchir à nouveau. Je suis très énervé, c’était une nuit très, très courte pour moi. Je me sens comme une merde ». Pas certain que cette interview soulage dirigeants, joueurs et supporteurs du Borussia Dortmund, mais cet après-match reste pour le moins surprenant.