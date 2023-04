OL - Stade Rennais EN DIRECT : Aucune occase, aucun changement, Lyon continue de sombrer dans un stade silencieux (0-1)…

08h00 : Hello, et welcome pour le « Pepico » !

Salut les gens ! Et oui, ça fait toujours quelque chose de voir Bruno Genesio revenir dans son club de cœur, ce dimanche (13 heures), sur un timing où on a plutôt l’habitude de ramper dans les buissons pour tenter de trouver les œufs de Pâques (trop) bien cachés de son neveu. Bon, notre « Nénèse » n’est pas dans la forme de sa carrière (6e en Ligue 1), et il songerait à quitter la Bretagne à la fin de la saison. Il n’empêche qu’on l’imagine, tout comme ses joueurs, encore totalement dans le coup pour aller arracher une qualification européenne, bien moins déprimé que les Lyonnais. Largués en championnat (9es) en raison d’une saison infâme, ils ont trouvé le moyen de perdre mercredi LE match de l’année, en demi-finale de la Coupe de France à Nantes (1-0). Autant dire qu’avec un virage nord qui boycotte la rencontre, ainsi qu’un virage sud présent mais sans animation du groupe Lyon 1950 dans la tribune, quatre jours ne seront certainement pas suffisants aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette pour se remettre la tête à l’endroit. Touché en fin de rencontre contre le FC Nantes, le taulier défensif Dejan Lovren sera qui plus est forfait ce mercredi. Maigre consolation côté lyonnais : son attaquant prêté à Rennes Karl Toko Ekambi n’est pas qualifié pour disputer cette rencontre, après avoir allumé le club et ses supporteurs au lance-flammes. Même si on redoute un scénario morose à souhait, on garde espoir de se régaler comme lors du « Pepball » de la saison passée ici même (2-4).

>> Retrouvez-nous depuis le Parc OL dès 12h45, avec un coup d’envoi pour 13 heures.